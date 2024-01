Três Lagoas apresenta baixa cobertura vacinal contra a Covid-19 em 2023

O município de Três Lagoas tem apresentado uma baixa cobertura vacinal contra o vírus da Covid-19. Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) revelam que o público infanto-juvenil não atingiu a meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que é de 95%, entre janeiro e dezembro de 2023.

Confira a porcentagem da cobertura abaixo:

Continue Lendo...

De 6 meses a 4 anos: 2,03% (três doses)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De 5 a 11 anos: 38,61% (duas doses)

De 12 a 17 anos: 85,87% (duas doses)

De 18 a 59 anos: 96,36% (duas doses)

Acima de 60 anos: 104,62% (duas doses)

A vacina contra a Covid-19 foi incluída no Programa Nacional de Imunizações (PNI), pelo Ministério da Saúde. O anúncio já havia sido feito pela pasta em novembro de 2023, mas a decisão passou a valer apenas para este ano.

A enfermeira da Central de Imunizações, Fernanda Nery, destaca o trabalho realizado pela SMS na orientação aos pais e responsáveis. "A gente trabalha nessa informação com os pais e população, trazendo sempre evidências completas para mostrar que as vacinas são seguras."

Com essa mudança, o imunizante agora passa a ser aplicado por rotina e não em formato de campanha. Além disso, crianças e adolescentes devem ser imunizados de forma obrigatória, como consta no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O atestado de vacinação validando a aplicação deste imnuziante também deve ser cobrado na matrícula e rematrícula da rede pública de ensino para o ano de 2025.

Veja a entrevista sobre este assunto: