Três Lagoas faz 109 anos: Usina de Jupiá marca o 2º ciclo do desenvolvimento da cidade

Localizada no Rio Paraná, entre os municípios de Castilho (SP) e Três Lagoas, a Usina Hidrelétrica Jupiá foi o primeiro grande projeto hidrelétrico do país. A partir de uma iniciativa pioneira, a usina começou a ser construída em 1961 e as três primeiras unidades geradoras entraram em operação em 1969.

Com a construção da usina de Jupiá houve a edificação de duas vilas, uma no município de Três Lagoas, com nome de Vila Piloto, com a finalidade de servir de moradias aos operários ligados diretamente a construção da hidrelétrica, e a outra, a Vila dos Operadores, em Castilho, que serviu de moradia aos técnicos e engenheiros.

Em abril deste ano, a usina hidrelétrica de Jupiá completou 55 anos de operação. A usina possui 14 unidades geradoras totalizando 1.551,2 megawatts (MW) de potência instalada. A barragem tem 5.495 m de comprimento, 42 metros e meio de altura, com um reservatório de 330 km².

Desde 2019, a hidrelétrica de Jupiá está em processo de modernização, juntamente com a Usina de Ilha Solteira, no maior projeto de modernização de usinas em andamento no Brasil.

A usina hidrelétrica de Jupiá, conta com 150 funcionários diretos, chegando a mais de 400 nos períodos de picos dos serviços de modernização.

Na estrutura da usina ainda existe um túnel por onde o trem passava para descarregar os maquinários e equipamentos durante a construção da usina, já que na época não existia rodovia. Agora, em pleno funcionamento, a usina completou 55 anos de operação, contribuindo com o desenvolvimento de Três Lagoas e com a geração de energia no país .

