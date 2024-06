Três Lagoas faz 109 anos: Polícia Militar já atuava na região antes da fundação do município

Os relatos históricos narram que a Polícia Militar do então estado de Mato Grosso sempre se fez presente no distrito de Três Lagoas, que pertencia a Paranaíba, com a missão de manter a ordem e a segurança, num efetivo bem menor se comparado com os dias atuais.

Foram tempos difíceis, mesmo com o progresso que chegava pela linha férrea da Noroeste do Brasil, no município. Bandoleiros, invasores e salteadores também desembarcavam por essas terras. Mas foram através dos bravos e corajosos policiais militares que, incansavelmente, a ordem era mantida na recém fundada Três Lagoas.

O atual comandante do 2° batalhão de Polícia Militar, major Ronaldo Moreira, relembrou que para se garantir a segurança e a ordem muitos policiais lutaram incansavelmente contra criminosos. “Há relatos no livro de Ubaldo Monteiro, que entre 1993 e 1997 policiais foram mortos por criminosos, inclusive, que tentaram roubar o armamento no quartel”, lembrou.

A Polícia Militar foi criada em 5 de setembro de 1835, com a denominação de homens do mato. Nesta história, é importante ressaltar que o estado de Mato Grosso era imenso a locomoção era muito precária, mesmo com as dificuldades da época para se locomover, a polícia sempre teve seu efetivo nas terras das águas.

Se hoje a Polícia Militar conta viaturas potentes e equipadas, nos primórdios a situação era bem diferente. Segundo relatos, na época, policiais militares precisavam usar carvalhos e até andar a pé, dias após dias, para efetuar uma prisão.

E muitos fatos, sangues foram derramados por estas terras para se manter a ordem, em um episódio curioso, no município de Bauru. A ordem era limpar as ruas e tirar delas os desocupados e decidiram mandar de trem para Três lagoas.

Os anos foram se passando, mais tarde, com o advento da república, homens do mato passaram a denominar-se ‘força pública’, conservando essa denominação até 1.934, quando passou a denominar-se “força policial militar”.

Com a divisão do estado e criação de Mato Grosso do Sul, pela lei complementar nº 31, de 11 de outubro de 1977, criou- se também a Polícia Militar do estado do Mato Grosso do Sul, que estaria emancipada a 1º janeiro de 1979, na cidade a polícia também ganhava um quartel.

A história narra que os policiais utilizavam de residência em vários bairros de Três Lagoas como destacamento. Em 8 de novembro de 1972 teve enfim seu primeiro quartel, onde hoje é a Junta Militar.

Antônio Paulino da Silva, que entrou na Polícia Militar em 1964, contou que os tempos difíceis e perigoso ficou no passado e relembrou como era ser policial naquela época. “Três Lagoas não tinha muito problema de criminalidade. Era uma cidade bem pacata. A companhia era entre 30 a 40 policiais militares”, relembrou.

A Polícia Militar tem um papel fundamental nestes 109 anos de Três Lagoas. Homens e mulheres que optaram em ser policiais, e colocam suas próprias vidas para manter a segurança da família três-lagoense.

