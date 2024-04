Três Lagoas registra nove mortes de trabalhadores no trânsito

O auxiliar de almoxarifado Fernando Liberato conta que ficou vários dias sem trabalhar após uma queda de moto enquanto se deslocava para a empresa. O auxiliar técnico Célio Moreira também ficou afastado do serviço, depois de ser atropelado por um carro, quando estava indo de bicicleta para a empresa. De acordo com o Ministério do Trabalho, ambos os casos são considerados acidente de trabalho, que ocorre quando uma pessoa sofre algum tipo de lesão, temporária ou permanente, em decorrência até mesmo no deslocamento para o trabalho. As lesões podem ser causadas por esforços repetitivos ou psicossomáticos, provocadas por estresse contínuo, sobrecarga de atividades ou pelo próprio ambiente de trabalho.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, no ano passado, em Três Lagoas, foram registrados 745 acidentes de trabalho. O setor que lidera o ranking da estatística é o da construção civil com 70 ocorrências, seguido de transporte, com 30 casos, serviços, com 26, saúde 23 e indústria, com 21 acidentes.

Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, contabilizados pelo Ministério Público do Trabalho, mostram que no Brasil, entre 2012 e 2023, foram registradas 25.492 mortes de trabalhadores em decorrência de acidentes de trabalho. São 2.124 mortes a cada ano. Nesse mesmo período, foram contabilizados mais de 6 milhões de comunicações de acidentes de trabalho.

Em Mato Grosso do Sul, o número de ações referentes a acidente de trabalho registrados no ano passado pela Justiça do Trabalho do Estado foi de 2.723. Já em relação a óbitos no trânsito, o número de acidentes é mais alarmante. Foram nove óbitos em 2023, sendo seis homens e três mulheres. Em 2022, foi registrada uma morte.

Em Três Lagoas, desde o ano passado, houve 14 mortes em acidentes de trabalho. Desse total, nove estão relacionadas às ocorrências de trânsito, seja de trajeto, quando o colaborador está indo ou voltando do trabalho, ou, acidentes com motoristas durante o exercício da profissão.

A coordenadora de Vigilância em Saúde, Polyana Cestari, pontuou que parte dos acidentes de trabalho acontece por falta de atenção e não uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI). “A construção civil é um ramo que tem um alto risco em suas atividades. Nós falamos desse assunto todo ano. Mas em 2024, a campanha “Abril Verde” está voltada para o tema do acidente de trânsito”, explicou.

Campanha

Dia 27 de abril será realizado o “Dia D” de prevenção aos acidentes e doenças relacionados ao trabalho, com uma blitz educativa e distribuição de panfletos na cidade, visando conscientizar a população sobre a segurança e a saúde do trabalhador.