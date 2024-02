Unidade de saúde do bairro Vila Haro irá promover vacinação para crianças contra a Covid-19

Neste sábado (3), a Unidade de Saúde da Família (USF) Erothide Gonçalves, do bairro Vila Haro, vai realizar uma campanha de vacinação contra a Covid-19 direcionada a crianças com idades entre 6 meses e 4 anos.

A vacina "Pfizer Baby" é administrada em três doses, com um intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose, e de 60 dias entre a segunda e a terceira dose.

Continue Lendo...

Além da imunização contra a Covid-19, a campanha tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação das crianças, oferecendo também outras vacinas se necessário. A meta da unidade de saúde é vacinar pelo menos 493 crianças da região do Vila Haro. Pessoas interessadas de outros bairros ou faixas etárias também poderão receber a vacinação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A coordenadora do Setor de Imunização de Três Lagoas, Humberta Azambuja, destaca a importância de levar a caderneta de vacinação para avaliação, especialmente para crianças com até 6 meses de idade, que possuem vacinas mensais, garantindo assim que todas as imunizações estejam em dia.

A unidade de saúde fica localizada na avenida Rafael de Haro, número 2385, no bairro Vila Haro, em Três Lagoas. O horário de atendimento será das 8h às 11h.

Veja a reportagem: