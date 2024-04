Valores a receber 2024: saiba como consultar dinheiro esquecido em bancos

Os brasileiros têm direito a receber valores esquecidos no sistema financeiro. De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), são R$ 7,78 bilhões de reais esquecidos e esperando para serem resgatados, os dados são referentes ao mês de fevereiro. Mas como saber se você tem algum dinheiro "esquecido" a receber?

O valor está disponível no sistema de valores a receber (SRV), do Banco Central, que permite a devolução do dinheiro. Nesse sistema do Banco do Central, é possível consultar se pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas têm algum "dinheiro esquecido" em como bancos, consórcios ou outras instituições financeiras.

Continue Lendo...

Para fazer a consulta entre no site valoresareceber.bcb.gov.br e clique na opção "consulte valores a receber", use o CPF ou CNPJ. Caso tenha algum valor a receber será informado uma data em que será possível retirar a quantia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O acesso precisará ser feito com login e senha do portal gov.br, domínio do Governo Federal. O grau necessário de autenticação da conta precisa ser prata ou ouro. Caso você tenha dinheiro a receber, depois de feita a solicitação, será necessário retornar ao site da BCB na data informada para ter acesso ao valor e solicitar a transferência.

Vale ressaltar que, ao solicitar o resgate do dinheiro por esse sistema, os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem uma chave Pix para a devolução.

Segundo o Banco Central, até agora, o sistema de valores a receber devolveu R$ 5,55 bilhões, de um total de R$ 13,06 bilhões postos à disposição pelas instituições financeiras.

Se o contribuinte perder a data de resgate, é só fazer uma nova solicitação do valor com outra data disponibilizada pelo sistema. Caso você não retire o valor, ele continuará sendo seu, mas ficará parado na conta esquecida.

Confira na reportagem abaixo: