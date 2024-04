Vereadora cobra retorno do Castramóvel em Três Lagoas

A paralisação do trailer do Castramóvel, que oferece serviços como de castração e vacina de cães e gatos está com as atividades suspensas desde dezembro de 2023. Na sessão desta segunda-feira (29), a vereadora Charlene Bortoleto, cobrou a retomada dos serviços, que foi implantado após decisões judiciais.

De acordo com a vereadora Charlene, que tem entre as suas bandeiras, a defesa da causa animal, em Três Lagoas é grande o número de animais abandonados e que precisam do atendimento do Castramóvel. “O Castramóvel está sem funcionar desde do meio do mês de dezembro. Então, a gente entende que é uma sentença judicial. E ficar com o trailer parado estar gerando vários animais pelas ruas de nossa cidade. Se começa um serviço público ele tem que ter continuidade”, explicou a vereadora.

Continue Lendo...

O Castramóvel é administrado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas e oferece castração de cães e gatos machos, acima de 6 meses de idade, castração de felino fêmea acima também de seis meses, vacina antirrábica, vermífugo, orientação de posse responsável, prevenção de acidente com animais peçonhentos, profilaxia de leishmaniose e identificação por microchip de animais castrados e vacinados.

Confira na reportagem abaixo: