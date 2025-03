Neste sábado (18) o tema do CBN Agro foi a recuperação do Córrego Guariroba. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o Professor Doutor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Teodorico Sobrinho, o Presidente da Associação de Recuperação, Conservação e Preservação da Bacia do Guariroba, Claudinei Pecois, e o colunista de Meio Ambiente da CBN, Fernando Garayo. Confira na entrevista: