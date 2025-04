Elaine Furio deixa Secretaria de Saúde de Três Lagoas; enfermeira Juliana Salim assume a pasta

A secretária municipal de saúde de Três Lagoas, Elaine Furio, anunciou nesta terça-feira (16) sua saída do cargo. Em mensagem direcionada à equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Elaine agradeceu pelo período de trabalho e comunicou que a pasta passará por um processo de transição a partir desta quarta-feira (17), com a nomeação da enfermeira Juliana Salim como nova titular da Saúde no município.

“Passando para agradecer o tempo de trabalho com vocês e informar que a SMS estará passando por transição de secretário. A partir de amanhã, a enfermeira Juliana Salim assume a pasta”, escreveu Elaine.

Segundo a ex-secretária, a decisão está ligada ao aceite de um novo desafio profissional: uma proposta para atuar junto à Secretaria de Estado de Saúde. “A vida é feita de escolhas, desafios e, consequentemente, encerramento de ciclos. No momento, escolho um novo desafio me abrindo para uma experiência junto à Secretaria de Estado”, explicou.