4 cores que vão dominar as bolsas de 2024

Quando falamos em moda falamos em tendências para quase tudo, e claro que para as bolsas não seria diferente. Durante as semanas de moda as bolsas ganharam destaque e cores que prometem dominar o ano de 2024, separamos 6 cores de bolsa que você precisa ter esse ano.

CINZA

Continue Lendo...

O cinza se destaca com seu brilho cromático, tão chique quanto o preto o tom clássico, eficiente e discreto na medida certa.

AMARELO CANÁRIO

Para apostar em tons mais acessos, o amarelo canário é a cor ideal. Assim como no verão o tom segue firme trazendo identidade e vida a qualquer produção.

VERDE

Logo após Victoria Beckham, apresentar uma clutch verde-pinho em 2023, a cor nunca mais parou. Marcas como Bottega Veneta, Loewe e Acne Studios, tão apostaram no tom em maxi e mini bolsas. Este ano a 2024, a tendência não perderá forças, pois continua sendo usada nas versões verde-oliva ou amêndoa.

CAFÉ

As bolsas nesse tom são ideais para produções estilosas e práticas, combine com peças em variações do tom, que vão do bege ao amarelo, passando pelo dourado, na tendência monocromática do momento.

E aí, gostou? Hora de atualizar o closet