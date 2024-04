5 jeitos de usar jeans

Uma peça jeans é sempre muito bem-vinda, há centenas de gerações a peça vai se reinventando e provando seu lugar no mundo da moda. Nesta edição do SPFW, a peça foi presença marcante até nos desfiles de marcas voltadas para a alfaiataria.

Upgrade

Continue Lendo...

Sair do contexto básico era a regra principal no desfile da Reptlia. Investir em uma peça customizada ou que já venha com esse mix de tecido é a maneira ideal de levar o jeans do dia a dia para ocasiões mais sofisticadas.

Festivo

Na passarela da Led, o que se viu foi a praticidade do jeans unida a recortes fun e modelagem oversized, destaque para os shorts jeans com aplicação de pingentes metalizados.

Lavagem escura

O tom escuro apresentado por Cíntia Felix, entrega mais sobriedade no look, tornando-se um caminho para criar visuais para a rotina de trabalho ou ocasiões que o caimento importa mais.

Artístico

O estilista Weider Silverio destaca que a atenção ao que público buscar fez a nova coleção trilhar por um caminho mais casual, o que explica a presença do jeans em shapes femininos e artísticos, combinação fundamental para o estilista. O bordado de miçangas na saia mídi é aquela peça que fala por si só.

Full jeans

Bem antes de estar no hype, o country já tinha espaço nas coleções da Lilly Sarti há 18 anos. Com isso, na celebração da maioridade da marca, a estética não poderia ficar de fora e merecia ganhar uma repaginada. O resultado da coleção festiva foi um caminho do western para a cidade, ou seja, uma mescla de códigos dessa aposta, como o jeans, com um toque mais urbano. O look full jeans, com direito a terceira peça, ajuda a balancear essa equação.