Palco da Madonna em Copacabana terá 821m

Os preparativos para o show da rainha do pop estão a todo vapor, a cantora que se apresenta no próximo dia 4 de maio na praia de Copacabana contará com um palco duas vezes maior que o usado no restante da turnê mundial 'The Celebration Tour', com shows em arenas e estádios.

Continue Lendo...

Segundo a assessoria de imprensa responsável pelo evento, a estrutura terá 812m², com 24m² de frente e 18m até o teto. O piso está sendo erguido a 2,40m do chão, para facilitar a visão do público na areia. Três passarelas serão usadas pela cantora e dançarinos durante a apresentação. A central tem 22m de extensão e as laterais, 20m cada.

A apresentação no Rio, marca o encerramento da turnê mundial e o maior show da carreira da artista, com expectativa de mais de 1 milhão de pessoas. O show será exibido pela TV Globo, pelo Multishow e pelo Globoplay, que terá sinal aberto para não assinantes logados.