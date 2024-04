Polêmico e na moda, o tênis com salto está de volta!

Esse com certeza é um dos comebacks mais polêmicos da moda. Nos acostumamos com os tênis com plataforma, com um solado mais alto que o normal, mas a soma de salto fino ou em bloco com o calçado casual causou polêmica tempos atrás e agora o modelo está de volta.

Desde 2019, a Miu Miu vem desfilando um modelo próprio e não demorou muito até marcas esportivas, como Nike e Converse, acompanhar o fluxo transformando o item em hype novamente. Coberto de originalidade e ousadia, o item pode causar certa estranheza pois mistura o esportivo com glamour. Muitas vezes, a peça possui até cadarço e "língua", sendo características típicas dos tênis do dia a dia.