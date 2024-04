Clássico, elegante e versátil, esses são os melhores adjetivos para descrever o slingback, sapato que tem se tornado o modelo da vez em 2024. O sapato que tem como característica a parte de trás aberta, presa no calcanhar ganha agora um novo folego e chega em produções mais jovens e cheias de atitude.

Continue Lendo...

Também conhecido como sapato Chanel, o modelo pode ser usado com looks de inverno ou verão, peças mais formais ou não, garantindo que seja um dos favoritos do momento.