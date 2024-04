Warm blonde promete ser nova tendência

Desde que a atriz Zendaya surgiu loira na premiére de seu novo filme, um novo tom de loiro vem conquistando as celebridades. Um loiro quente sépia, que seria algo entre o mel e o loiro areia, é a nova aposta para ser tendência este ano.

Continue Lendo...

Batizado de “warm blonde”, o tom promete ser tendência, graças a um detalhe importante: por não ser platinado e não ter tons frios, requer menos manutenção. Além disso, combina com peles de subtom quente e com quem tem a base de cor dos fios mais puxada para o marrom, já que é feito com nuances de dourado e mel.

E aí, que tal mudar o visual?