4 Tendências da Moda Masculina segundo Paris

Normalidade

A normalidade que antes parecia até uma ofensa no mundo da moda, agora é a carta da vez quando o assunto é moda masculina. Se antes era tudo pensado para viralizar nas redes sociais, o que sentimos nas mais recentes semanas de moda masculinas, tanto em Milão, quanto em Paris, é uma volta à roupa em sua essência: confortável, utilitária e funcional.

Bege

O bege é um forte indicativo da normalidade. Tida por muitos como zero carismática e interessante, nesta temporada a cor surge menos óbvio, em muitas camadas e variantes do tom.

Suéteres

Suéteres são a cara do normcore, mas agora a peça chega reinventada com versões com jacquards coloridos e, claro, em tons de cinza com cara vintage.

Gravatas

Destaque nas passarelas esse ano, a gravata é agora acessório e recurso de styling não limitada a ternos corporativos. Marcas como Loewe a Balmain, passando pela Valentino, que fez a peça ganhar status de cool e menos careta.