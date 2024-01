6 sapatos confortáveis para o verão

O verão é aquela estação que pede por conforto e claro estilo para os dias quentes. Das flats até as sandálias fisherman, esse tipo de sapatos são ideais para quem busca versatilidade em looks mais casuais, mas que podem ser usados também no ambiente profissionail dependendo da combinação.

A seguir, confira uma seleção de calçados comfy para investir neste verão.

Chinelo tamanco, Luiza Paula

Sandália Cozy Slide, Melissa

Sandália Birko, Birkenstock

Sandália flat, Moleca

Chinelo nuvem, Yes Basic

Sandália, Linus