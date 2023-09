Apple anunciou novidades nesta terça-feira

Depois de muita especulação o novo Iphone 15 já é uma realidade, apresentado durante um evento nesta tarde o aparelho traz algumas novidades. Ainda mantendo o tamanho de 6,1 polegadas, o novo aparelho chega também na versão Plus com tela maior, de 6,7 polegadas.

Mantendo características como tela de super Retina XDR Oled, a principal novidade fica por conta da chegada da Dynamic Island (ou “Ilha Dinâmica”, em português), na linha básica, até o momento a novidade era limitada aos modelos iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Outra novidade é substituição do conector Lightning pelo USB-C, essa novidade vale para todos os aparelhos da marca.

Vale lembrar que os novos modelos já chegam equipados com câmeras de 48 MP, contra 12 MP da geração anterior. A fabricante garante que mesmo sem o sensor telefoto os usuários poderão desfrutar de um zoom de 2x com “qualidade ótica”. Além disso, a câmera agora é capaz de ativar o modo retrato automaticamente.

Já em relação ao processador, o novo iphone é equipado com Bionic A16.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Para a linha pro, os tamanhos de 6,1 polegadas e 6,7 polegadas de display seguem normalmente, a grande diferença e confirmando rumores é que os celulares chegam agora com corpo em titânio, tornando os aparelhos mais leves. A empresa ainda garante que esses são os smartphones com as bordas mais finas já lançados.

Uma das principais novidades é o novo botão de ação, localizado na lateral do celular, ele é totalmente customizável, de forma que seu acionamento pode ativar uma série de ações

O desempenho da linha pro fica por conta dos processadores Bionic A17 Pro, fabricado sob o processo de 3 nm, aumentando a eficiência e a potência do celular. São dois núcleos de alta performance e dois núcleos de alta eficiência.