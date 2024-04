Cimed vai distribuir Carmed no Show da Madonna no Rio

No próximo sábado (04.05), acontece o tão aguardado show da rainha do pop, Madonna, em Copacabana, a expectativa é que a cidade seja inundada por brasileiros e turistas fãs da diva pop. O espetáculo marca o fim da ‘‘The Celebration Tour’’, turnê que comemorou os 40 anos de carreira da cantora.

E tem muitas marcas aproveitando o evento para realizar grandes ativações de marcar, como é o caso da Cimed, empresa farmacêutica brasileira, que anunciou o ‘‘Carmed Madonna’’, um gloss labial desenvolvido especialmente para a data.

A ação quer ampliar o reconhecimento internacional da marca e aproximar o Carmed do público 40+, ao todo vão ser distribuídos cerca de 25 mil unidades do gloss labial em diversos locais da capital carioca como farmácias selecionadas e hotéis.

“A parceria com a Madonna é o primeiro passo para iniciarmos o processo de reconhecimento internacional da Cimed por meio do hidratante labial Carmed. […] considerando que se trata de uma artista que transita por diversas gerações, além de ser reconhecida no mundo inteiro, com uma carreira brilhante de 50 anos. Era exatamente a conexão que precisávamos para mostrar a nossa marca para o mundo”, conta João Adibe Marques, presidente da Cimed.