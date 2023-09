Beber água antes do café da manhã pode te trazer benefícios

É comum andar por aí e perceber que quase todo mundo carrega uma garrafinha de água, isso é bom e mostra que cada vez mais as pessoas estão preocupadas com a hidratação e saúde. E já que o assunto é água, um habito bastante simples é capaz de trazer inúmeros benefícios pra você.

Segundo estudos tomar água pela manhã antes do café da manhã pode ativar seu metabolismo e te ajudar muito ao longo do dia. Claro que água deve ser ingerida em qualquer momento do seu dia, mas especialmente de manhã é uma forma de começar seu dia mais leve e com energia.

Além disso, existem estudos que confirmam a estreita relação entre a água e a atividade cerebral e o bem-estar emocional. Por exemplo, um estudo realizado pela Universidade de Barcelona confirma que a desidratação correspondente a 1% a 2% do peso corporal afeta negativamente a memória de curto prazo, a concentração e o estado de alerta.

E aí, já tomou sua água hoje?