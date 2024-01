Body chain é o acessório do verão 2024

Em 2024 a moda praia nunca esteve tão movimentada, apesar de diversas tendências que seguem bombando por aí, uma em especial se tornou a queridinha entre as famosas. O body chain, é uma espécie de cinto de corrente ou de miçangas posicionado na cintura, se em verões passados o acessório era usado no colo e na cintura, agora ele volta mais simples, na região da cintura, com uma pegada bem Y2K.

Famosas como Sasha Meneghel, Nah Cardoso e Dandara Mariana apostaram em modelos bem delicados para compor o look de verão. Para deixar o look da praia ou piscina mais fun, outra opção é apostar em formas lúdicas ou temáticas.