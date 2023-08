Clube exclusivo Soho House chega a SP

Em dezembro, São Paulo ganhará um clube repleto de sofisticação e luxo, a Soho House São Paulo contará com uma localização privilegiada, direto do complexo Cidade Matarazzo, próxima à Avenida Paulista e o luxuoso Rosewood Hotel, o clube exclusivo será a primeira sede da bandeira na América do Sul.

Criada pelo restaurateur inglês Nick Jones, o clube que já teve o príncipe Harry como membro promete exclusividade, luxo e conforto ao seu seleto público.

“Você pode passar o dia todo em uma sede nossa: chega de manhã, faz academia, toma café da manhã, trabalha o dia todo, depois bebe um coquetel à beira da piscina e janta, sempre cercado por pessoas com quem existe uma conexão, baseada em criatividade e decência”, pontua Jones, um inglês de 59 anos que fundou o negócio em 1995.

Continue Lendo...

Hoje são mais de quarenta filiais divididas entre Europa, América do Norte e Ásia. Para fazer parte da Soho House é preciso desembolsar uma certa quantia, que varia de acordo com a sede-base. No México, por exemplo, quem quiser frequentar o lugar deverá desembolsar uma anuidade de R$ 13,7 mil (uma associação para conseguir acesso a todos os espaços da empresa no mundo gira em torno de R$ 26 mil

“Estamos bastante preocupados em ter certeza de que este será um clube para pessoas criativas e decentes em São Paulo. Se elas não puderem pagar, poderão contribuir de alguma maneira, seja pintando um quadro ou se apresentando nas nossas sessões de música”, afirma o inglês.