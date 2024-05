Camisa Polo ganha cara nova em 2024

Quem aí já ouviu a expressão de que camisa polo é coisa de “mauricinho”? Agora o modelo ganha cara nova e passa longe dos estigmas de até pouco tempo atrás. Das marcas independentes às grandes lojas, a peça chega repaginada com designs mais ousados, elegantes e conceituais.

Bordado vazado, renda, texturas variadas, sem botões ou até mesmo na modelagem box, a polo está indo muito além de item para looks “preppy”. Segundo Mário Queiroz, autor do livro “Homens e Moda no Século XXI” (Editora Senac Rio, 2019), trata-se de mais um sinal da desconstrução da masculinidade tradicional proposta pela moda.

“Quando um grupo se apodera de um produto, transfere as suas características a ele”, afirma. “A polo foi tomada pelo público ‘mauricinho’ e acabou se tornando símbolo dela — mas não quer dizer que a polo seja careta.”