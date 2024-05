O renascimento dos laços de cabelo

Já faz um tempo que os laços no cabelo têm ganhado um novo significado, se antes eram considerados apenas um símbolo romântico e delicado, agora é reinventado como uma declaração de ousadia e personalidade.

Continue Lendo...

Marcas como Chanel e Giambattista Valli já vem apostando na tendencia totalmente fora dos padrões tradicionais, o resultado é uma estética única e ousada.

O aspecto irônico da tendência dos laços no cabelo é evidente na forma como são usados e combinados com outros elementos de moda. Não se trata mais apenas de adicionar um toque feminino a um look, mas de subverter as expectativas e brincar com convenções de estilo. Os laços aparecem em conjunto com roupas de inspiração masculina para criar um contraste interessante, ou em cabelos desarrumados para adicionar um toque de irreverência.