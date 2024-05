Os principais looks do Met Gala 2024

Na noite de ontem o mundo da moda se voltou para o tapete vermelho mais esperado do ano, o do Met Gala 2024. Com o tema “O Jardim do Tempo” o que se viu foram looks floridos e ao contrário de edições anteriores, teve poucos visuais excêntricos. O evento aconteceu nesta segunda-feira (6), no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos.

O tema foi inspirado no conto homônimo de J.G. Ballard, publicado em 1962. Na trama, um conde vive com sua esposa numa casa que tem um jardim repleto de "flores do tempo"

Mas você sabe o que é o Met Gala?

O evento que acontece toda primeira segunda-feira de maio, reúne sempre as maiores celebridades do mundo e magnatas da moda a noite mais importante no calendário anual fashionista. A importância é tamanha que o evento ganhou o apelido de Oscar ou Super Bowl da moda. O baile marca a abertura da exposição anual de moda do Museu Metropolitan e ocorre para angariar fundos para as operações do departamento da instituição, o Costume Institute.