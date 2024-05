New Balance aposta em modelo meio mocassim, meio tênis

Ganhando a internet como o “ugly shoe” do momento a New Balance vem causando muitos debates na internet com o lançamento de um modelo hibrido que é meio mocassim, meio tênis.

Assim como o sapatênis lançado pela Prada no final dos anos 1990, o 1906L aposta em um design não convencional que é um mash up da silhueta tradicional de tênis New Balance com a estrutura de um sapato mocassim.

Continue Lendo...

O The New York Times descreveu o modelo como “a meme first and a viable footwear option second’’ (‘‘primeiro um meme e depois uma opção viável de calçado’’).

Você usaria?