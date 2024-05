Botas perfeitas para apostar no outono/inverno

O clima mudou e está na hora de pensar nas botas que vão dominar o outono/inverno este ano. Além de coringa, o sapato da cara nova nas produções de looks das estações mais frias.

Cano alto de couro

Os modelos de cano alto de couro são clássicos e versáteis. O modelo bombou nas semanas de moda do primeiro trimestre. Elas adicionam elegância nas produções com saias, vestidos ou até mesmo calças.

Chelsea

Grande conhecida da moda, a Chelsea é aquele modelo atemporal e cheia de elegância. O destaque fica pelo seu design simples e minimalistas, que dão facilidade na hora de combinar.

Western

Com um clima norte-americano bastante presente, as botas western se encaixam nas quatro estações do ano. Seu design é destaque na produção e quebra o ar de seriedade.

Curtas

Versáteis, as botas de cano curto ficam ótimas com jeans, vestidos ou saias. Ideal para looks em dias mais quentes.

Metalizadas

Nada convencionais, as botas metalizadas entregam estética futurística aos looks, além de trazer mais vivacidade nessas estações mais frias. O prateado, por exemplo, ganhou força nos últimos meses com as semanas de moda.