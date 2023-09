Converse apresenta novo modelo da linha Chuck Taylor

Criado inicialmente para o basquete o clássico da Converse, Chuck Taylor, conquistou outros grupos como do streetwear, da moda e do skate. A linha repleta de originalidade e estilo homenageia esses grupos e seus lifestyles.

A novidade apresenta o solado do Chuck Taylor All Star em uma versão superleve e ainda carrega elementos trazidos do skate como cano alto e produção em materiais como lona e camurça.

O modelo está disponível para compra no site oficial da Converse desde 25 agosto e está sendo vendido em três cores: preto, rosa e off-white.