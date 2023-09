Curtain bangs ou "franjas de cortina" é ideal para diferentes tipos de cabelo

A próxima estação está chegando e você com certeza vai querer atualizar o visual para os dias floridos e mais quentes. Com pegada retrô as curtain bangs, ou, em português, “franjas de cortina”, é o corte que promete dominar a estação, o nome se dá por sua principal característica, a divisão central, como ocorre com as cortinas de tecido.

Popular pela sua capacidade de se adaptar aos diferentes tipos de cabelo, se você está em busca de versatilidade e refinamento esse corte é para você.

Continue Lendo...

O que são as curtain bangs?

Sucesso absoluto nas décadas de 1960 e 1970, o corte ganhou os holofotes por ser o queridinho da atriz francesa Brigitte Bardot, hoje elas voltam com tudo, num perfil atualizado e mais moderno.

Nesse corte, a franja é cortada em alturas variadas do rosto, tudo vai depender do gosto de quem a aderir, é dividida ao meio, criando uma abertura central que se assemelha ao formato de cortinas abertas.

A divisão proporciona mechas caindo delicadamente sobre ambos os lados da face, criando justamente essa moldura para o rosto. O corte pode ser mais discreto e delicado, com poucas camadas e menos volume, ou para as mais ousadas com mais e volume camadas.

E ai, que tal?