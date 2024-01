Estilo vovô é promessa para 2024

Sabe aquela clássica frase “Você está igual ao meu avô.” quando escolhemos um suéter vintage ou um par de sapatos "fora de moda"? É hora de usa-los com força total, afinal o suéter ou aqueles sapatos são a nova tendência para 2024. Batizado de "grandpa style" ou “estilo vovô, a novidade é apostar em produções confortáveis, com peças que lembram o guarda roupa do seu avô.

Vasculhar os guarda-roupas dos avós é o primeiro passo para aderir a tendência. Para alguns, será um par de meias, para outros, um cardigã multicolorido. Não poderia faltar a aprovação da moda, é claro, que entre as tendências de verão 2024 oferece jaquetas com sabor vintage, em marcas como Prada, Bally e Dior, usadas sobre criações contemporâneas.

Seja um suéter, um boné, uma jaqueta, um disco de vinil ou uma xícara, o estilo vovô representa algo mais do que apenas uma moda nostálgica. Aposte em conforto, peças oversized e que tenham essa pegada vintage saída direto do baú da casa dos seus avós.