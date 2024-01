Oscar 2024 anuncia indicados

A Academia de Hollywood anunciou ontem os indicados ao Oscar 2024. Entre os indicados, “Oppenheimer” lidera em 13 categorias, "Pobres criaturas" recebeu 11 indicações e "Assassinos da Lua das Flores" recebeu 10 indicações. Já "Barbie" foi o quarto filme da lista, com oito indicações.

A cerimônia de entrega está marcada para o dia 10 de março, em Los Angeles.

Continue Lendo...

Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2024:

Melhor filme

Oppenheimer

American Fiction

Anatomia de uma queda

Barbie

Os rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Vidas Passadas

Pobres Criaturas

Zona de interesse

Melhor atriz

Lily Gladstone - Assassinos da Lua das Flores

Sandra Hüller - Anatomia de uma queda

Carey Mulligan - Maestro

Emma Stone - Pobres criaturas

Annette Bening - Nyad

Melhor ator

Bradley Cooper - Maestro

Colman Domingo - Rustin

Paul Giamatti - Os rejeitados

Cillian Murphy - Oppenheimer

Jeffrey Wright - American Fiction

Melhor direção

Yorgos Lanthimos - Pobres criaturas

Jonathan Glazer - Zona de interesse

Christopher Nolan - Oppenheimer

Martin Scorsese - Assassinos da Lua das Flores

Justine Triet - Anatomia de uma queda

Melhor ator coadjuvante

Sterling K. Brown - American Fiction

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Mark Ruffalo - Pobres Criaturas

Robert De Niro – Assassinos da Lua das Flores

Ryan Gosling - Barbie

Melhor atriz coadjuvante

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - A cor púrpura

America Ferrera - Barbie

Jodie Foster - Nyad

Da'vine Joy Randolph - Os rejeitados

Melhor filme internacional

The Teachers’ Lounge - Alemanha

Io Capitano - Itália

Perfect Days - Japão

Sociedade da neve - Espanha

Zona de Interesse - Reino Unido

Melhor roteiro adaptado

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Zona de interesse

Melhor roteiro original

Anatomia de uma queda

Os rejeitados

Maestro

Segredos de um escândalo

Vidas Passadas

Melhor fotografia

Hoyte van Hoytema - Oppenheimer

Matthew Libatique - Maestro

Rodrigo Prieto - Assassinos da Lua das Flores

Robbie Ryan - Pobres criaturas

Edward Lachman - El Conde

Melhor canção original

"It Never Went Away", Jon Batiste - American Symphony

"I’m Just Ken", Mark Ronson e Andrew Wyatt - Barbie

"What Was I Made For?", Billie Eilish e Finneas - Barbie

"The Fire Inside", Diane Warren - Flamin’ Hot

"Wahzhazhe (A Song For My People)", Osage Tribal Singers - Assassinos da Lua das Flores

Melhor animação

O menino e a garça

Elementa

Nimona

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Meu amigo robô

Melhor trilha sonora

Laura Karpman - American Fiction

John Williams - Indiana Jones e a Relíquia do Destino

Robbie Robertson - Assassinos da Lua das Flores

Ludwig Göransson - Oppenheimer

Jerskin Fendrix - Pobres criaturas

Melhor figurino

Jacqueline Durran - Barbie

Jacqueline West - Assassinos da Lua das Flores

Holly Waddington - Pobres criaturas

Janty Yates e Dave Crossman - Napoleão

Ellen Mirojnick - Oppenheimer

Melhor curta de animação

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Melhor maquiagem

Golda

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

Sociedade da neve

Melhor design de produção

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres criaturas

Napoleão

Melhores efeitos visuais

Resistência

Godzilla Minus One

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte Um

Napoleão

Melhor som

Resistência

Maestro

Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte Um

Oppenheimer

Zona de interesse

Melhor documentário

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Melhor documentário curta

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai & Wài Pó