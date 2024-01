Pharell aposta na estética western para o inverno 24 da Louis Vuitton

Existe uma linha tênue entre figurino e roupa, e quase sempre elas se encontram, mas em outras ocasiões cada um acaba desempenhando papéis bem distintos. Para o desfile masculino da Louis Vuitton, Pharrell apresentou uma intersecção, essa é a terceira apresentação, que Pharrell mira mais uma vez seu olhar de curador para o seu próprio universo de referências e o compartilha.

Continue Lendo...

Se antes a ideia era uma coleção focada no Hawaí e tudo que ele representa, agora é a vez da estética western estadunidense dominar a coleção desfilada ontem. A coleção explora esse universo através de texturas, desenhos, monogramas, jeans, entre outros elementos.

Com uma forte referência da América do Norte, Pharrell apostou em alguns símbolos bem conhecidos, como o workwear (obsessão atual) com a clássica jaqueta quadrada com bolsos chapados. Vale destacar que muitos looks foram desfilados por mulheres, o que mostra tamanha liberdade que o popstar tem dentro da Louis Vuitton.

Itens como estampa pixelada meio Minecraft e Speedy colorida, já são associados ao seu tino criativo do artista.