Sapatos Mary Jane são a nova obsessão das celebridades

Com cara vintage, o modelo Mary Jane ta de volta e segue firme e forte nos pés das celebridades. Nomes como Olivia Rodrigo, Gigi Hadid, Jennifer Lawrence e Dua Lipa são algumas responsáveis pela popularização do modelo.

O modelo apareceu no desfile de Verão 23 da Prada, e de lá pra cá já ganhou várias reinterpretações que vão do luxo ao fast fashion. Acredite ou não, mas o modelo surgiu lá em A 1902, quando o cartunista americano Richard Felton Outcault criou a personagem Mary Jane, que só usava o mesmo sapato.

A variedade do modelo já é grande, muitas marcas têm lançado sua própria versão que vai do com salto, até modelos tratorados.