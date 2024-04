A Casa é Sua: saiba quais os benefícios de se praticar pilates

Na quinta-feira (19), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, falou sobre saúde e sedentarismo, junto com a especialista em pilates, Adriana Viegas.

O pilates surgiu na Alemanha, em meados de 1920, e foi desenvolvida por Joseph Pilates. Segundo Adriana, o objetivo desta modalidade é trabalhar a relação entre a mente e o corpo, combinando técnicas de alongamento, fortalecimento muscular, respiração e controle postural.

Um dos principais benefícios do pilates é a melhoria da postura. Através dos exercícios específicos que fortalecem os músculos do core, como os abdominais profundos, o pilates ajuda a corrigir desequilíbrios musculares e a promover uma postura mais alinhada no dia a dia.

Adriana afirma que, atualmente, a maior procura pelo exercício é devido as patologias de coluna e joelho, como hérnia de disco, escoliose, lordose, artrose, artrite e bursite. Além disso, o pilates contribui para o fortalecimento muscular de forma geral, trabalhando não apenas os músculos superficiais, mas também os músculos profundos do corpo. Isso ajuda a prevenir lesões e a melhorar o desempenho em outras atividades físicas.

Outro benefício do pilates é o aumento da flexibilidade e da mobilidade articular. Os exercícios de alongamento promovem o aumento da amplitude de movimento, o que pode reduzir a rigidez muscular e melhorar a circulação sanguínea.

