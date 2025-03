143 bolsas são coletadas durante campanha de doação de sangue

A campanha de doação voluntária de sangue realizada na quarta-feira (19/03) no ESF Vila Pereira, em Aparecida do Taboado, foi um grande sucesso. A ação foi articulada pelo grupo Taboado em Doação, que coordena as campanhas no município, em parceria com o Hemosul (banco de sangue estadual), a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo Terezinha Ferraz, coordenadora do Taboado em Doação, foram coletadas 143 bolsas de sangue, encaminhadas ao banco de sangue do Hemosul.

O número de doações superou as expectativas, evidenciando o forte engajamento da comunidade local.

No total, 212 pessoas se apresentaram para a doação, das quais 171 realizaram o cadastro, 143 doaram sangue e 28 foram cadastradas como possíveis doadores de medula óssea.

Terezinha expressou sua gratidão a todos os envolvidos, destacando a parceria com a equipe do ESF Vila Pereira, a administração municipal e o Hemosul, além, é claro, dos voluntários que marcaram presença no evento.

“A presença e o engajamento da população foram extremamente satisfatórios. Agradeço a todos pelo apoio e pelos generosos gestos de solidariedade. A ação foi um verdadeiro sucesso graças a cada doador e colaborador”, concluiu Terezinha.