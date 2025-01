Apae retorna às atividades em fevereiro com novas estruturas

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) em Aparecida do Taboado receberá os alunos para as atividades neste ano no próximo dia 10 de fevereiro. A informação foi transmitida pela diretora pedagógica da instituição, Juliana Calisto, durante entrevista na quinta-feira (30/01) ao RCN Notícias da Rádio Cultura FM. “Voltaremos com os professores e funcionários no dia 3, próxima segunda-feira, e com os alunos no dia 10”, avisou a Juliana.



Durante o período de férias, a Apae manteve atendimento para a efetivação das matrículas. A instituição em Aparecida do Taboado possui várias modalidades de ensino: Pré-escola, estimulação precoce para a faixa de 0 a 6 anos de idade, com acompanhamento pedagógico dos estudantes do 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental. Alunos adultos são matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e são inseridos no mercado de trabalho. A Sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) proporciona reforço no contraturno aos alunos que frequentam o ensino regular nas escolas da cidade.



Em 2025, a Apae de Aparecida do Taboado estará comemorando os 40 anos de fundação, com obras a serem entregues. A quadra de esportes, construída juntamente com a primeira estrutura da Apae, está recebendo cobertura, assim como a passarela de acesso. O setor da horta também ganhou a construção de um espaço coberto, onde os alunos têm contato direto com a terra e animais. Foi ampliada a sala de fisioterapia e construídas a sala de reuniões e outra passarela coberta ligando as alas.



Para a realização dessas obras, iniciadas em setembro de 2024 e agora em fase de finalização, a Apae elaborou projetos e contou com o apoio da Prefeitura, Fórum, deputado estadual Gerson Claro, e emendas impositivas dos ex-vereadores Taturana, Márcio da Saúde e Wagner Panela, além de recursos próprios obtidos através das promoções e eventos que a Apae realiza durante o ano.



A instituição, que tem como presidente Soel André, conta com professores cedidos pelo Estado e Município e também com contratados pela Apae. São 33 funcionários, entre a equipe multidisciplinar (assistente social, psicólogo, psicoterapeuta, psicopedagogo, nutricionista, fisioterapeuta) e equipes de apoio da cozinha, transporte e setor administrativo.

Assista à reportagem do RCN Notícias: