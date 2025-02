APT Folia terá Banda Dejavu, Art Popular e Us Agroboy como atrações

Pelo terceiro ano consecutivo, Aparecida do Taboado se prepara para receber o APT Folia, uma das maiores festas de carnaval da região. O evento, que acontecerá de 1º a 3 de março no Recinto da Festa do Peão, promete uma programação diversificada, com atrações nacionais de peso, além de uma forte valorização dos artistas locais.

Em entrevista exclusiva na segunda-feira (10/02) ao RCN Notícias, o prefeito José Natan anunciou em primeira mão as atrações que irão animar o público durante o feriado carnavalesco. Na primeira noite, a Banda Dejavu abrirá a festa com muito pop e música dançante.

No segundo dia, será a vez do renomado grupo Art Popular, que traz o melhor do samba e pagode. E para encerrar com chave de ouro, no dia 3 de março, a Us Agroboy promete agitar a galera com um show recheado de música sertaneja e animada.

A Prefeitura de Aparecida do Taboado também confirmou a presença dos músicos locais no evento, garantindo aos artistas da cidade uma importante oportunidade de se apresentarem e interagirem com o público.

O APT Folia vai além de uma simples festa de carnaval. Ele movimenta a economia local, gerando oportunidades para comerciantes, feirantes e ambulantes, que terão a chance de aumentar suas vendas com a grande demanda de produtos durante o evento.

Além disso, a rede hoteleira, ranchos, restaurantes, lanchonetes, conveniências, postos de combustíveis e lojas também se beneficiam do fluxo de turistas e foliões, o que contribui para o crescimento econômico da cidade.

O carnaval será encerrado no dia 3 de março com uma matinê especial para as crianças, além de concursos de blocos e fantasias infantis, garantindo diversão para todas as idades.

Com a combinação de grandes nomes da música, valorização da cultura local e benefícios econômicos para a cidade, o APT Folia se consolida como um dos eventos mais esperados do ano em Aparecida do Taboado.

Assista à entrevista onde o prefeito anuncia as atrações do APT Folia: