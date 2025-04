Autismo: Lei determina que escolas devem utilizar sinais musicais

As escolas de todas as redes de ensino de Aparecida do Taboado terão até 120 dias para substituir os tradicionais sinais sonoros — como sirenes e campainhas — por sinais musicais, mais suaves e adequados ao público com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A mudança passou a ser obrigatória com a sanção pelo prefeito, José Natan, da nova Lei Municipal, publicada nesta sexta-feira (25/04) no Diário Oficial.

Vereador Bim é o autor da proposta que foi sancionada pelo prefeito José Natan (Foto: Victor Gabriel/Cultura FM)

O projeto de lei é de autoria do vereador Jucleber Bim, que destacou os benefícios da medida para os estudantes com TEA. “Os sinais sonoros podem ser extremamente agressivos para quem tem hipersensibilidade auditiva, algo comum entre pessoas no espectro autista. A música, por outro lado, é uma alternativa mais acolhedora e respeitosa com as necessidades desses alunos”, explicou o parlamentar.

A regulamentação da nova legislação deverá ser feita pela Prefeitura no prazo de até 90 dias.

Quase 100 alunos com TEA estão matriculados nas unidades de ensino de Aparecida do Taboado.

