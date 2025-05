Câmara aprova kit para puérperas em vulnerabilidade e encaminha indicações dos vereadores

Na manhã desta segunda-feira (05/05), os 11 vereadores da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado participaram de mais uma sessão ordinária, marcada pela apreciação de projetos relevantes tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo.

Entre os destaques da pauta, foi aprovado o projeto de lei de autoria da vereadora Amanda da Saúde (PP), que autoriza a criação do Programa “Amor de Mãe”, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

A iniciativa tem como objetivo beneficiar mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica que tenham dado à luz, por meio da entrega de um kit de maternidade logo após a alta hospitalar.

A proposta segue agora para sanção do prefeito José Natan e, sendo aprovada, será implementada pela gestão municipal.

Além deste projeto, os parlamentares também apresentaram indicações e debateram outras matérias de interesse da comunidade.

Indicações

Vereador Pinduca (PP): reforma da canaleta no cruzamento da Rua Dom Aquino Corrêa com a Rua Genesy Alves Gouveia.

Vereador Matheus Costa (PP): construção de lombada na Rua Nicolau Antônio Martins, na altura do nº 197 no Jardim Félix; substituição de lâmpadas queimadas em um setor da Rua Said Mattar no Residencial Ovídio; contratação de um funcionário para auxiliar no atendimento da Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado (Fesat).

Vereadores Maurão (PSDB) e Marcelo Jardineiro (PSD): tapa buracos e reconstrução da canaleta no cruzamento da Rua Abadio Rodrigues de Almeida com a Rua José Bernardo da Silva.