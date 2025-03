Caso Dudu: Quadro clínico evolui e paciente já está consciente e orientado

Melhorou significativamente o quadro clínico de José Eduardo Magalhães de Araújo, conhecido como Dudu, espancado brutalmente durante tentativa de latrocínio em que foi vítima, na madrugada do sábado (15/03) em Aparecida do Taboado.

Dudu está internado no Hospital Regional de Três Lagoas para onde foi transferido ainda na manhã do dia do crime.

Diz o boletim médico: “O Paciente Eduardo apresentou uma melhora muito significativa nas últimas 48h, paciente está consciente e orientado. Ele está estável, porém tem apresentado hipertensão e já está em tratamento para controle da pressão.

Estamos aguardando vaga para Campo Grande pois devido as fraturas no rosto é necessário a avaliação de um bucomaxila”.

Dudu é uma pessoa muito querida em Aparecida do Taboado, onde possui vários amigos. O crime gerou comoção na cidade em decorrência da crueldade do agressor, que filmou e compartilhou nas redes sociais as imagens da vítima no chão recebendo chutes na cabeça.

Justiça decide por internação do menor e mantém prisão de agressor

Na terça-feira (18), após audiência de custódia, o Judiciário decidiu pela prisão preventiva do homem de 22 anos, autor das agressões. Ele permanece preso.

Ontem (19), aconteceu a audiência de custódia do adolescente, apontado pela Polícia Civil como o mentor do crime. A Justiça determinou sua internação em uma Unei (Unidade Educacional de Internação), provavelmente em Três Lagoas.