Comandante da PM avalia Operação Argos II e segurança pública em Aparecida do Taboado

O comandante da Polícia Militar de Aparecida do Taboado, tenente Luiz Carlos Vieira, concedeu entrevista na terça-feira (07/05) ao programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, para falar sobre a segurança pública no município e os resultados da Operação Argos II, deflagrada no último dia 30 de abril.

Durante a entrevista, o oficial fez um balanço da operação, que contou com a participação de diversas forças de segurança e teve como foco o combate ao tráfico de drogas e à criminalidade.

Segundo ele, a ação teve êxito em desarticular pontos de venda de entorpecentes e em prender suspeitos envolvidos em atividades ilícitas na região.

Vieira também comentou sobre o aumento de furtos registrados no início de 2025. Ao abordar o tema, apresentou dados comparativos das ocorrências de furto e roubo no município desde 2023 até o primeiro trimestre deste ano, fornecendo um panorama da evolução desses crimes e das estratégias adotadas para contê-los.

Dados sobre número de ocorrências de furto no período de 2023 a 2025 em Aparecida do Taboado (Gráfico: Polícia Militar)

O comandante lembrou que a última semana foi intensa para a corporação. Além da Operação Argos II, a Polícia Militar atuou na prisão do autor de furtos de placas de bronze no cemitério municipal, bem como na detenção do receptador, que foi liberado após pagamento de fiança.

Reforço no efetivo da PM para operações e manutenção da ordem durante o Taboadão 2025 (Foto: Polícia Militar)

A semana também coincidiu com o início da tradicional Festa do Peão de Aparecida do Taboado, evento que contou com reforço no policiamento para garantir a segurança do público e manter a ordem durante os dias de festividade.

Assista a reportagem do RCN Notícias: