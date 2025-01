Conferência Municipal da Cidade elege delegados e propostas para o encontro estadual

Aparecida do Taboado promoveu na quinta-feira (23/01), a 7ª Conferência Municipal da Cidade, em cumprimento à legislação federal. O evento teve como objetivo estimular o debate entre a população e seus diversos segmentos, além de fomentar o desenvolvimento urbano pautado pela inclusão, sustentabilidade e justiça social.

O tema da Conferência Nacional das Cidades, que orienta os encontros estaduais e municipais, é “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”.

Dispositivo das autoridades na abertura da Conferência (Foto: Gabi Almeida/Cultura FM)

Autoridades municipais marcaram presença no evento, incluindo o vice-prefeito Tenente Ávila, a secretária de Assistência Social Michaeli Mignoli, o presidente da Câmara Municipal Ber Galter, e os vereadores Edson Pinduca, Cláudia Padim, Gilsinho, Drª Amanda Tolentino, Jucleber Bim, Patrícia da Saúde e Mauro Sampaio. Também estiveram presentes gestores de outras pastas da administração municipal, além de representantes de diversos segmentos relacionados à conferência, que teve como coordenadora no município a assistente social, Analice Gonçalves.

A coordenadora da Conferência Estadual das Cidades, Tânia Marques, participou do encontro, representando também a Agência Estadual de Habitação (Agehab).

Durante o evento, foram eleitos os delegados que irão representar Aparecida do Taboado na Conferência Estadual das Cidades, marcada para os dias 27 e 28 de junho, em Campo Grande. Os delegados eleitos defenderão as propostas escolhidas no município. Confira os representantes eleitos, conforme os segmentos que devem estar representados:

Nahur Tito (titular) e vereadora Cláudia Padim (suplente) – Poder Público Municipal;

Isabohr Mizza Veloso dos Santos – Poder Público Estadual;

Flávio Leonel Ferreira – Entidades de Trabalhadores;

Guilherme Fernandes Rimoli – Entidades Empresariais;

Leila Mussi – Entidades Sociais.

Confira a reportagem sobre a Conferência Municipal da Cidade, no RCN Notícias da Rádio Cultura FM: