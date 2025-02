Copa ED Adventure – Tour 2025 movimentará a “terra dos 60 dias apaixonado”

A Prefeitura de Aparecida do Taboado, em parceria com o Circuito de Aventuras ED Everton Duarte, realizará no próximo final de semana mais uma etapa da Copa ED Adventure – Tour 2025. O evento acontecerá no Recinto de Leilões do Sindicato Rural, local que sediará a estrutura para a largada da competição.

No sábado (22), uma programação especial voltada para o público infantil será oferecida à tarde, com diversas provas e atividades recreativas.

Já no domingo (23), o evento oficial terá início às 8h (horário de Brasília), reunindo aproximadamente 400 competidores de diversas cidades e estados.

As inscrições seguem abertas até sexta-feira (21), e podem ser realizadas por meio do site oficial: www.edaventuras.com.br.

A programação conta com provas de MTB (Mountain Bike) nas categorias PRO (75 km), Sport (50 km) e Turismo (25 km). Além disso, os atletas também poderão competir no Trail Run, uma corrida de 7 km na categoria Elite Geral, com disputas nas modalidades masculina e feminina.

Os cinco primeiros colocados em cada faixa etária serão premiados, com categorias que abrangem os grupos de 15 a 30 anos, 31 a 40 anos, 41 a 50 anos, 51 a 60 anos e 61 anos acima.

A Copa ED Adventure – Tour 2025 integra o calendário oficial de eventos turísticos do município de Aparecida do Taboado, destacando-se como uma importante atração esportiva e de lazer na região, conforme declarou o prefeito José Natan.

Assista à reportagem sobre o evento no RCN Notícias: