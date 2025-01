Em entrevista, prefeito celebra saldo positivo das festividades de final de ano

O prefeito de Aparecida do Taboado, José Natan de Paula (PP), participou do Jornal RCN Notícias, da Rádio Cultura FM 105,5 Mhz, e utilizou parte do tempo para celebrar o sucesso da programação natalina e de final de ano.

Durante a entrevista, o prefeito anunciou mais de 7 mil pessoas no show da virada, recorde de público em eventos realizados no município.

As atrações do Réveillon – Kaio & Bertine, Thaís Nogueira, DJ Samuca e o show nacional do Bonde do Forró – agradaram o público que compareceu ao Recinto da Festa do Peão e celebrou em meio a muita alegria a chegada de 2025.

José Natan destacou a decoração natalina da Praça Matriz e as atrações da programação naquele espaço, recentemente revitalizado pela administração.

A programação de final de ano teve início no dia 28, com diversos shows no Recinto, incluindo a atração nacional Renan & Ray, que subiu ao palco no dia 30.

Uma das inovações foi a chuva de balões, que substituiu a queima de fogos, que, de acordo com José Natan, cumpriu com o que estabelece a legislação, e respeitando aos autistas e pets.