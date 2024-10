Homem de 88 anos é vítima de roubo dentro de casa em Ap. do Taboado

O idoso foi levado à delegacia pelo filho, onde afirmou que dormia com a esposa, de 81 anos, quando por volta da 01h chegou uma pessoa na frente da casa e por diversas vezes chamou por “vô”. Acreditando ser um de seus netos, o idoso abriu a porta da sala e foi surpreendido pelo suspeito, que é magro, médio, pardo e usava cavanhaque. Mediante violência e grave ameaça, o criminoso empurrou a vítima, que caiu no chão.

Ele ainda entrou no quarto onde estava a esposa da vítima e vasculhou todo o cômodo. Em certo momento, encontrou um facão em cima do guarda-roupa e desferiu um golpe com o lado oposto da lâmina no braço do idoso, causando um hematoma.

O ladrão pegou um celular preto, antigo, além de R$ 67 em dinheiro, depois fugiu, levando o facão.

O idoso informou que o muro da casa é baixo e acredita que tenha facilitado a entrada do criminoso.