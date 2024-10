Pós eleição: Prefeito José Natan se reúne com governador Eduardo Riedel

O prefeito de Aparecida do Taboado, José Natan de Paula Dias (PP), cumpriu agenda na Capital, participando de uma reunião com o governador Eduardo Riedel, onde esteve presente junto aos 78 prefeitos eleitos e reeleitos de Mato Grosso do Sul.

O encontro teve como objetivo reafirmar a parceria e o compromisso do Estado com todos os municípios, especialmente em investimentos cruciais como infraestrutura, saúde, educação e demais áreas estratégicas.

Durante sua agenda na capital, o prefeito José Natan também se encontrou com o Comandante Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes, para discutir questões relacionadas à segurança pública em Aparecida do Taboado.