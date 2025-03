Dama-da-noite, também conhecida como Murta, deve ser erradicada no município

A erradicação da Dama-da-noite, também conhecida como Murta, no município de Aparecida do Taboado, foi o tema central da entrevista do secretário de Desenvolvimento Econômico, Dartagnan Ramos, ao RCN Notícias da Rádio Cultura FM, nesta terça-feira (11/03).

O foco da conversa foi a implementação no município, da lei estadual, que visa proteger as lavouras de laranja e limão contra o greening, uma doença causada pela bactéria Candidatus Liberibacter ssp., que já resultou em perdas de 18% para os produtores de citros do estado de São Paulo.

A lei estadual nº 6293/2024 proíbe o cultivo, transporte, produção e comercialização da Murta em todo o Mato Grosso do Sul.

Dartagnan fez apelo aos moradores para a erradicação da planta no município (Foto: Samuel Ferreira/Cultura FM)

A planta exótica é considerada uma grande vilã para a citricultura, pois serve de hospedeira para o inseto Diaphorina citri, transmissor da bactéria causadora do greening, uma das doenças mais devastadoras para a citricultura, pois compromete a qualidade das frutas, tornando-as menores, deformadas e com baixo valor comercial, além de diminuir significativamente a produtividade das plantações.

O combate à doença é urgente para proteger a qualidade e a produtividade das plantações de frutas cítricas, essenciais para a economia local.

Em sua entrevista, o secretário Dartagnan Ramos destacou que a Prefeitura de Aparecida do Taboado tomará medidas para garantir o cumprimento da lei, começando com uma ampla campanha de conscientização entre a população.

Uma das sugestões do secretário para substituição da Murta é o uso de plantas como o Pingo de Ouro, que já são utilizadas por algumas propriedades como cerca viva.

A busca por soluções para o setor citrícola também foi discutida em uma reunião entre Dartagnan Queiroz e o secretário de Governo da Prefeitura, Fátimo Dias, com representantes da Fundecitrus e da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

O encontro teve como objetivo definir estratégias para a conscientização sobre o greening e o processo de erradicação da Murta, promovendo ações conjuntas entre os diferentes atores envolvidos.

Além dos secretários, o encontro contou com a presença do fiscal estadual agropecuário da Iagro, Luís Aurélio Sanches, e do consultor técnico em Legislação Fitossanitária na Cultura dos Citros, Gílson Barbara, que reforçaram a importância da colaboração entre as autoridades e os produtores para proteger a citricultura regional.

A substituição da Murta por plantas alternativas, como Hibisco, Cróton, Clúsia, Chuva de Prata, Podocarpo e Pingo de Ouro, será um passo importante para fortalecer a economia local e garantir a saúde dos pomares, essenciais para a produção de laranja e limão.

Com essas medidas, Aparecida do Taboado se posiciona de forma proativa na luta contra o greening, buscando garantir um futuro sustentável para a citricultura e a preservação da biodiversidade local.

