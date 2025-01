Dengue: casos confirmados chegam a 17 no ano

O boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (22) pela Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida do Taboado aponta que o município já registra 17 casos confirmados de dengue em 2025, o que representa uma média de quase um novo caso a cada dia. Em comparação com a semana anterior, quando haviam sido confirmados apenas 8 casos, houve um aumento significativo no número de infectados pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, em apenas sete dias.

Além dos casos confirmados, o boletim também informa que 15 pacientes aguardam resultados de exames laboratoriais para confirmar ou descartar o diagnóstico de dengue.

Ações de combate e mobilização da população

A Prefeitura tem intensificado ações para combater a disseminação da doença. Entre as medidas adotadas estão a Operação Cata-Treco, visitas domiciliares e a coleta de materiais que possam servir como criadouros para o mosquito. O trabalho conjunto com a população é essencial para o sucesso dessas iniciativas.

Coleta de pneus inservíveis

Na manhã de hoje, agentes de endemias realizaram a retirada de mais de 24 toneladas de pneus inservíveis, que foram coletados em borracharias e pontos de descarte nos últimos meses. O destino dos pneus é uma empresa em Campo Grande, onde serão reciclados. O armazenamento inadequado de pneus é um grande risco, já que, se expostos à chuva, podem acumular água e se tornar focos do mosquito transmissor da dengue.

Paula Andréia Ferreira, coordenadora da Vigilância Epidemiológica local, ressaltou a importância da colaboração da população no combate à doença: “Pedimos à população que não descuide dos quintais, especialmente com o aumento das chuvas, que favorecem a proliferação do mosquito”, alertou em entrevista ao RCN Notícias, da Rádio Cultura FM.

Regiões com Maior Incidência

O município foi recentemente submetido ao Levantamento de Índice Rápido (LIRA), que ajudou a identificar as áreas com maior risco de surtos de dengue. A cidade está dividida em seis regiões, e o supervisor de Área do Controle de Vetores, Joaquim Batista, destacou as localidades com os maiores índices de infestação:

“O índice geral do LIRA foi de 2,3%. Bairros como São Luiz, Vila Dourado, Santa Luzia e Vila Falkini apresentaram índices mais elevados, chegando a 4%. Já a região do Jardim Brandini, Samara, Imperial e parte da Vila Pereira teve um índice bem baixo, de 0,9%”, explicou.

Atualmente, Aparecida do Taboado se encontra na faixa de média incidência de dengue, com quatro regiões classificadas nesta faixa de risco, entre as quais, os bairros Jardim das Flores, Félix e Aeroporto.

O papel da população no combate à dengue continua sendo crucial. Manter os ambientes livres de focos do mosquito e colaborar com as ações de prevenção pode fazer a diferença no controle da doença no município.

Assista à reportagem do RCN Notícias: