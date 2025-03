Diretoria do AVA anuncia punições após incidentes em final de campeonato

A final da Copa AVA de Futebol 2025, realizada no último sábado (15/03) em Aparecida do Taboado, prometia ser uma grande festa para os torcedores. O Clube da Associação de Veteranos Aparecidense estava lotado, com famílias presentes e a espera pelo show de um grupo de pagode que se preparava para entreter o público após a cerimônia de premiação.

No entanto, a festa foi interrompida por uma confusão que teve início com uma torcedora que desacatou um policial militar.

O incidente levou ao encerramento da partida, que estava empatada em 1 a 1, aos 21 minutos do segundo tempo, entre as equipes AVA/Facnet e Beat Style de Santa Fé do Sul/SP.

A situação provocou a decisão da diretoria do clube de suspender a continuidade do jogo e cancelar a festa programada após a premiação.

Punição e Suspensão

A direção do AVA tomou providências imediatas, anunciando a suspensão dos atletas envolvidos no tumulto, incluindo jogadores da equipe Beat Style.

A lista com os nomes dos suspensos foi encaminhada para os clubes locais que promovem competições, além da Diretoria Municipal de Esportes que administra o Estádio Pereirão. O objetivo é sensibilizar as entidades a seguir as medidas disciplinares impostas.

Premiação aos vencedores (Foto: Toni Fernando/Cultura FM)

Classificação Final e Divisão da Premiação

Após a interrupção da partida, a organização do campeonato, em comum acordo com ambas as equipes, decidiu dividir a premiação em dinheiro entre o campeão e o vice-campeão.

Com base nos acontecimentos, incluindo a origem do incidente com a torcedora da equipe Beat Style e a participação de alguns de seus jogadores na confusão, a equipe AVA/Facnet foi declarada campeã, enquanto o Beat Style ficou com o vice-campeonato.

A partida preliminar, que valia a disputa do 3º lugar, foi vencida pelo AVA/IT2W, que derrotou o Paranaíba/Labcell por 3 a 1.

Classificação Final da Copa AVA 2025:

Campeão: AVA/Facnet (troféu, medalhas e R$ 2.500,00)

AVA/Facnet (troféu, medalhas e R$ 2.500,00) Vice-campeão: Beat Style de Santa Fé do Sul/SP (troféu, medalhas e R$ 2.500,00)

Beat Style de Santa Fé do Sul/SP (troféu, medalhas e R$ 2.500,00) 3º Lugar: AVA/IT2W (troféu, medalhas e R$ 800,00)

AVA/IT2W (troféu, medalhas e R$ 800,00) 4º Lugar: Paranaíba/Labcell.

Assista a reportagem do RCN Notícias, da Rádio Cultura FM: