Empresários e prefeito manifestam indignação com onda de furtos na cidade

Mais dois estabelecimentos comerciais em Aparecida do Taboado foram alvos de furto durante a madrugada desta sexta-feira (21/03). O Supermercado Silva e a loja de informática Tecnomundo sofreram arrombamentos, resultando em significativos prejuízos financeiros e danos materiais.

A ação criminosa começou por volta da 0h54, quando um ladrão invadiu o Supermercado Silva, causando uma perda aproximada de R$ 8 mil, além dos danos materiais. Poucas horas depois, por volta das 4h, dois meliantes invadiram a loja Tecnomundo, causando prejuízo estimado em R$ 5 mil, além de danificar a porta de entrada do estabelecimento.

Em entrevista ao RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, os proprietários dos comércios, Flávio Silva e Alan, expressaram sua indignação com a crescente onda de furtos na cidade.

Ambos lamentaram a ação criminosa e aproveitaram a oportunidade para cobrar o aumento do efetivo policial e melhorias na segurança pública em Aparecida do Taboado.

Flávio, que administra o Supermercado Silva e outras duas unidades no município, relatou que, em 10 anos de atividade comercial, foi vítima de furtos por sete vezes.

Desanimado e falando até em ir embora da cidade, Flávio demonstrou frustração com a pequena estrutura policial atual, que se esforça, mas em número insuficiente para atender à demanda da cidade. “É muito desanimador trabalhar aqui. Com uma cidade de mais de 30 mil habitantes e apenas uma viatura fazendo ronda, fica difícil para nós, comerciantes”, lamentou.

Furto no Supermercado Silva (Foto: Reprodução)

Prefeito José Natan apoia cobranças por segurança

O prefeito de Aparecida do Taboado, José Natan, entrou em contato com a Rádio Cultura FM e participou, por telefone, da cobertura do caso após ouvir as reclamações do empresário Flávio Silva.

Em sua fala, o prefeito reconheceu que a falta de segurança é uma demanda constante da administração municipal e destacou os esforços já realizados para melhorar a situação.

José Natan mencionou que já esteve diversas vezes na Secretaria de Estado de Segurança Pública, no gabinete do governador e no Comando-Geral da Polícia Militar, buscando soluções para a crise de segurança no município. “Fizemos mais de cinco solicitações documentadas e seguimos cobrando para que Aparecida do Taboado receba a atenção necessária. A cidade tem sido esquecida, e a cobrança não é de hoje”, afirmou.

O prefeito também reafirmou seu compromisso de continuar buscando soluções junto às autoridades estaduais, pressionando para que a segurança pública no município seja reforçada.

Investigação em curso

A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar os responsáveis pelos furtos e esclarecer os crimes.

Assista a reportagem do RCN Notícias: